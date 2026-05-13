Москва13 маяВести.С начала реализации программы переселения из аварийных домов собственники и наниматели подали более 800 заявлений на получение жилищных сертификатов в 35 городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
Механизм выдачи жилищных сертификатов реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Он позволяет гражданам компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом округе региона.
Собственники и наниматели подали 882 заявления на получение жилищных сертификатов в 35 городских округах регионасообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский
Участвовать в программе могут граждане, впервые получающие жилсертификат и проживающие в официально признанном аварийном доме, подлежащем расселению. При этом на момент признания его таковым они не должны иметь в собственности другого жилья.