Более 800 жителей Подмосковья подали заявления на получение жилсертификата

Москва13 мая Вести.С начала реализации программы переселения из аварийных домов собственники и наниматели подали более 800 заявлений на получение жилищных сертификатов в 35 городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Механизм выдачи жилищных сертификатов реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Он позволяет гражданам компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом округе региона.

Собственники и наниматели подали 882 заявления на получение жилищных сертификатов в 35 городских округах региона сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский

Участвовать в программе могут граждане, впервые получающие жилсертификат и проживающие в официально признанном аварийном доме, подлежащем расселению. При этом на момент признания его таковым они не должны иметь в собственности другого жилья.