Заммэра Ефимов сообщил, сколько человек работают на объектах Фонда реновации Заммэра Москвы Ефимов: на объектах Фонда реновации работают 40 тысяч человек

Москва26 апр Вести.На объектах Московского фонда реновации жилой застройки работают более 40 тысяч человек. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, он рассказал, что на предприятиях в регионах, поставляющих стройматериалы, трудоустроены более 200 тысяч человек.

Если говорить только про Фонд реновации, то на наших объектах работает больше 40 тысяч человек. В целом на строительных площадках города, где мы выступаем заказчиком, на сегодняшний момент трудится уже больше 110 тысяч, эта цифра постепенно увеличивается. Но самое главное, на тех предприятиях, которые поставляют нам строительные материалы, а это порядка 15 регионов, работает более 200 тысяч человек. И поэтому косвенно мы обеспечиваем работой еще в два раза больше людей, чем работает непосредственно на стройках рассказал Ефимов

Ранее он сообщил, что в 2025 году во всех округах Москвы освободили более 100 площадок для возведения жилых комплексов по программе реновации.