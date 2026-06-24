Системы электроснабжения заменят в рамках капремонта почти в 500 домах Москвы

Почти в 500 домах Москвы заменят системы электроснабжения в текущем году Системы электроснабжения заменят в рамках капремонта почти в 500 домах Москвы

Москва24 июн Вести.В текущем году в Москве почти в 500 жилых домах планируется заменить системы электроснабжения в рамках программы капремонта, сообщается на официальном сайте правительства столицы.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, с 2015 года в более чем 8,3 тысячи жилых домов обновили системы электроснабжения.

В этом году такие работы выполним почти в 500 домах сказал Бирюков

Он уточнил, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире.