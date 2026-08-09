Москва9 авг Вести.Благодаря программе реновации порядка 1 миллиона москвичей переедут в новые квартиры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он заявил, что программа реализуется 9 лет, в нее включены 5176 домов, или около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. За семь месяцев текущего года введено в эксплуатацию рекордные 734 тысяч квадратных метров жилья.

По данным мэра, полностью расселены более 140 домов, начато переселение свыше 32 тысяч человек. Планируется, что до конца года число переселенных граждан превысит 300 тысяч.

Выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации остается основной задачей работы московских строителей наряду с созданием комфортной, сбалансированной городской среды и развитием транспортной и инженерной инфраструктуры подчеркнул Собянин

Он также указал, что деятельность градостроительного комплекса столицы помогает развитию российских регионов.