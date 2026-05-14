Депутат Попов о реновации: самый успешный проект в мире

Москва14 мая Вести.Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале отметил, что реновация – самый успешный проект в мире по переселению жителей мегаполиса в новое жилье, сообщает ИС "Вести".

Он подчеркнул, что 14 мая "вспоминают многотысячный митинг на Сахарова против реновации". Прошло уже 9 лет.

И что в сухом остатке? Реновация - самый успешный в мире проект по переселению жителей мегаполиса в новое комфортное жилье. Только на Западе Москвы сто домов, которые поддались конъюнктуре и проголосовали против, а теперь хотят попасть в программу. И еще. Я много занимаюсь темой реновации и общаюсь с участниками программы. Не знаю ни одного человека, который бы переехал в новое жилье и хотел вернуться в старую квартиру. А где, кстати, организаторы того протеста? Галямина, Винокурова. Готовы признать ошибку? заметил Попов

Митинг против реновации городского жилья прошел 14 мая 2017 года на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Ранее сообщалось, что Россия опережает Китай по объемам жилищного строительства в перерасчете на одного жителя. Об этом на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.