Ефимов: по программе реновации переселили уже более 270 тысяч москвичей

Заммэра Москвы Ефимов: программа реновации выполнена более чем на четверть Ефимов: по программе реновации переселили уже более 270 тысяч москвичей

Москва26 апр Вести.На сегодняшний день по программе реновации переселены уже более 270 тысяч москвичей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, программа уже выполнена более чем на четверть от поставленной задачи, все планы выполняются в обозначенные сроки.

На сегодняшний момент мы переселили уже более 270 тысяч москвичей. Это более чем на четверть выполненная программа реновации от поставленной задачи – около миллиона жителей. Пока все те планы, которые мы ставили перед программой реновации или перед Фондом реновации, выполняются в обозначенный срок с тем, чтобы к 2032 году в полном объеме ее завершить рассказал Ефимов

Ранее он сообщил, что на объектах Фонда реновации работают 40 тысяч человек.