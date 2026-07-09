Москва9 июл Вести.Капитальный ремонт до конца года начнется в 23-х домах Дербента, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.

В рамках краткосрочного плана на 2026 год в Дербенте начинаются масштабные работы по капитальному ремонту общего имущества в 23 многоквартирных домах. Обновление затронет жилищные условия более 2,7 тыс. горожан. 2025 году были обновлены 17 домов уточнил источник агентства

Он также рассказал, что в одиннадцати домах запланирован ремонт кровли, в двух домах планируется обновить фасад, при этом в 22 зданиях заменят инженерные системы. На эти цели из Фонда капитального ремонта направлено свыше 168,1 млн рублей.