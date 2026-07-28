По программе капитального ремонта в Татарстане обновили более 12 тысяч домов

Более 12 тысяч жилых домов отремонтировано в Татарстане за 18 лет По программе капитального ремонта в Татарстане обновили более 12 тысяч домов

Москва28 июл Вести.За время реализации программы капитального ремонта в Республике Татарстан с 2008 года отремонтировано более 12 тысяч многоквартирных домов, сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамира Шайдуллина.

За все время действия программы на нее направили около 107 млрд рублей. В текущем году работы запланированы в 813 домах в 41 муниципальном образовании, финансирование составит 11,1 млрд рублей.

В республике обновляют крыши, фасады, инженерные сети и повышают энергоэффективность домов. В этом году также заменят 124 лифта в 56 многоквартирных домах. В период с 2026-го по 2029 год в Татарстане планируется заменить 1 474 лифта с истекшим сроком эксплуатации.

В 141 доме в 19 муниципалитетах проведут восстановление вентиляционных каналов и дымоходов для безопасного использования газового оборудования. Работы выполнят после получения согласия собственников жилья.