Москва14 июлВести.Власти планируют втрое увеличить количество речевых сирен на территории Татарстана, заявил на заседании коллегии министр цифрового развития РТ Илья Начвин. Как сообщает пресс-служба Минцифры, сейчас в населенных пунктах республики работают более 500 комплексов, целью является 1,6 тысячи.
С начала года в Татарстане 21 раз вводился режим ракетной опасности, суммарно он действовал 34 часа. На сегодняшний день в городах и районах республики работают 547 речевых сирен. До конца 2026 года специалисты смонтируют еще 200 таких комплексов. Цель — довести общее количество установок в Татарстане до 1600говорится в сообщении министерства
Отмечается, что в 12 населенных пунктах региона при объявлении опасности автоматически открываются двери подъездов, что позволяет людям, оказавшимся на улице при угрозе атаки, укрыться в ближайшем здании.