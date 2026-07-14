Количество сирен в Татарстане планируют увеличить до 1,6 тысячи В Татарстане планируют втрое увеличить количество речевых сирен

Москва14 июл Вести.Власти планируют втрое увеличить количество речевых сирен на территории Татарстана, заявил на заседании коллегии министр цифрового развития РТ Илья Начвин. Как сообщает пресс-служба Минцифры, сейчас в населенных пунктах республики работают более 500 комплексов, целью является 1,6 тысячи.

С начала года в Татарстане 21 раз вводился режим ракетной опасности, суммарно он действовал 34 часа. На сегодняшний день в городах и районах республики работают 547 речевых сирен. До конца 2026 года специалисты смонтируют еще 200 таких комплексов. Цель — довести общее количество установок в Татарстане до 1600 говорится в сообщении министерства

Отмечается, что в 12 населенных пунктах региона при объявлении опасности автоматически открываются двери подъездов, что позволяет людям, оказавшимся на улице при угрозе атаки, укрыться в ближайшем здании.