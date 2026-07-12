При капитальном ремонте домов в Москве используют технологию "мокрый фасад" Столичные многоэтажки облицовывают плитами из базальта для долговечности

Москва12 июл Вести.В Москве при капитальном ремонте фасадов применяют современные технологии: систему "мокрый фасад" и облицовку плитами из базальта. Об этом рассказали ИС "Вести" участники масштабных работ.

Одно из направлений капитального ремонта — это фасады. В 2026 году новый внешний вид обретут более 600 домов в Москве. Для каждого типа стен разработана специальная технология. Например, 13 домов в Гурьевском проезде ремонтируют по методу "мокрый фасад". Сначала стены очищают, грунтуют и укрывают утеплителем — минеральной ватой.

Абсолютно негорючий [материал]. Каменная плита, выплавленная из базальта при высоких температурах. Зимой они не промерзают. Минеральная вата не позволяет холодным температурам проникнуть в квартиру. Летом, наоборот, она не пропускает лишний теплый воздух. То есть жителям комфортно круглый год находиться в своих квартирах объяснил Александр Селезнев, инженер технадзора ГАУ "МосжилНИИпроект"

На улице Генерала Белова также ремонтируют фасады, но по другой технологии: вместо штукатурки стены облицовывают плитами из фиброцемента. Их крепят на подсистему из оцинкованных балок.

Плита очень надежна. Она имеет в своем составе цемент и фиброволокно. Она не подвержена гниению, это достаточно долговечный материал. И у нее есть такая возможность — краситься в любой цвет. Соответственно, любые интерьерные, экстерьерные решения она позволяет нам осуществлять отметил Николай Мазур, руководитель проекта

Ремонт фасадов предполагает не только обновление стен. В зданиях устанавливают корзины для кондиционеров, ремонтируют входные группы и балконы.

К каждому дому столица старается подходить индивидуально, в зависимости от состояния систем и пожеланий жителей. Московская программа капитального ремонта — одна из самых масштабных в мире. Только в этом году город намерен отремонтировать почти 2 тысячи жилых зданий.