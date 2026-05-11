Специалисты реставрации рассказали о восстановлении облика станций метро Москвы В Центре реставрации метро Москвы рассказали о восстановлении облика станций

Москва11 мая Вести.В керамической мастерской на базе Центра реставрации Московского метрополитена восстанавливают элементы декора, а также изготавливают облицовочную плитку для исторических станций. Часть этой работы проводится при помощи новой технологии - цифровой печати на керамике, рассказала ИС "Вести" главный технолог Центра реставрации Елена Кокшарова.

Допустим, есть одна клеточка [плитки]. Мы в компьютере делаем деколь [технология нанесения изображений], наносим на плитку обжигаем, смотрим, подходит ли цвет. Затем работаем с цветом рассказала она

В мастерской по реставрации металлических изделий проводят восстановление декоративных элементов станции – кованых решеток, литых металлических конструкций, эмблемы метро, люстр.

Ранее в столичном дептрансе рассказали о характеристиках подвижного состава метро. В частности, отмечал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, для поездов московского метро в основном используются комплектующие российского производства.