В Фонде капремонта рассказали, как обновят фасад высотки на Кудринской площади Начался капремонт фасада высотки на Кудринской площади в Москве

Москва12 июл Вести.В Москве приступили к восстановлению фасада здания высотки на Кудринской площади, рассказал ИС "Вести" советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта Москвы Даниил Лосин.

В здании начался первый с момента постройки капитальный ремонт. Работа рассчитана на три этапа. Сейчас основное внимание уделяется керамическому фасаду.

Можно фактически руками отковырять (облицовку фасада - ред.) — состояние плачевное… Каждая плитка будет обследоваться и каждая плитка будет, если нужно, заменена пояснил Лосин

На стенах здания можно заметить чередование плитки шести разных оттенков: от светло-кремового до нежно-бежевого. Часть фасада когда-то просто закрасили сплошной краской. Теперь плитке вернут исторический вид, а также обновят башни на парапетах, которые уже несколько лет затянуты зеленой сеткой.

Выполнена она (башня - ред.) была из бетона, отлита цельной формы и поставлена на арматурную конструкцию. К сожалению, естественно, в 1950-е годы не имели совершенных химических материалов, которые могли сдерживать "отстрел" бетона. И, соответственно, за 70 лет произошло как раз то же самое. То есть поражение металла, и бетон, который оформляет как раз оболочку этого металла, начал отслаиваться, фактически как тюльпан, который раскрывается отметил эксперт

Специалисты приводят в порядок 20 фигур из ракушечника, украшающих здание.

Будем очищать поверхность материала от грибка и плесени. И здесь мы видим даже утрату части элемента, конкретного пальца, который, возможно, был потерян еще при монтаже скульптуры. И таким образом мы поймем, в каком состоянии скульптура, где надо провести полный цикл реставрационных работ добавил Лосин

Параллельно в здании отремонтируют инженерные коммуникации. Трубы здесь не меняли никогда. Проложить планируется 10 км новых магистралей. Сейчас монтируют водопровод.

Интерьерные работы еще впереди. В подъездах отреставрируют лепнину, витражи, плитку. Участвовать будут десятки мастерских. Если элементы не сохранились, специалисты сделают точные копии, опираясь на архивы и фотографии.

Ранее специалисты реставрации рассказали о восстановлении облика станций метро Москвы.