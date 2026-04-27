Два здания из ансамбля жилых домов фабрики Гознака отремонтируют в Москве Москомэкспертиза: здания ансамбля домов фабрики Гознака капитально отремонтируют

Москва27 апр Вести.Жилые здания из ансамбля домов фабрики "Гознак" на Мытной улице в Москве капитально отремонтируют, приводит ТАСС слова председателя столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова.

Проекты предполагают масштабную модернизацию внутридомовых инженерных сетей. Отремонтируют кирпичные вентиляционные шахты и дымоходы сказал Щербаков

Он добавил, что проведут ремонт кровли, обновят фасад, балконы, подъездах заменят оконные блоки на деревянные, восстановят геометрию ступеней, обновят деревянные перила.

Жилой квартал для работников фабрики "Гознак" возвели во второй половине 1920-х годов, в 1930-х годах часть зданий надстроили дополнительными этажами.