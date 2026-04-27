Москва27 апрВести.Жилые здания из ансамбля домов фабрики "Гознак" на Мытной улице в Москве капитально отремонтируют, приводит ТАСС слова председателя столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова.
Проекты предполагают масштабную модернизацию внутридомовых инженерных сетей. Отремонтируют кирпичные вентиляционные шахты и дымоходысказал Щербаков
Он добавил, что проведут ремонт кровли, обновят фасад, балконы, подъездах заменят оконные блоки на деревянные, восстановят геометрию ступеней, обновят деревянные перила.
Жилой квартал для работников фабрики "Гознак" возвели во второй половине 1920-х годов, в 1930-х годах часть зданий надстроили дополнительными этажами.