Москва5 авг Вести.В Москве завершилась комплексная реставрация дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке. О новшествах в комментарии ИС "Вести" рассказала научный руководитель реставрации Дома Мельникова Наринэ Тютчева.

По ее словам, рама единственного в доме восьмиугольного окна сменила цвет с белого на коричневый.

Это была рама-оправа для того вида, который открывался из этого окна когда-то на храм. Храм исчез. Но мне кажется, что этот акцент напоминает об этом и делает это окно особенным сказала она

Также реставраторы вернули интерьерам первоначальную цветовую гамму, восстановили напольные покрытия и другие элементы дома. В попытках найти состав краски и первоначальный цвет спальни специалисты наткнулись на подсказку, сообщила директор Музея Константина и Виктора Мельникова Анна Кистанова.

Здесь вот надпись, скорее всего, рукой Константина Степановича написана "олифа", которая как раз передает материал, который он тут старался замешивать сообщила директор

Мебель из запасников привезут в течение месяца, перед открытием в конце 2026 года. Дом Мельникова - всемирно известный памятник архитектуры авангарда, одна из самых известных жилых построек 1920-х годов. Архитектор Мельников строил его для своей семьи с 1927 по 1929 годы.

Ранее стало известно, что в Москве после реставрации открыли церковь Вознесения Господня в Коломенском. Об этом сообщил в своем канале в МАХ мэр Москвы Сергей Собянин.