В Москве после реставрации открыли церковь Вознесения Господня в Коломенском Собянин: после реставрации открыта церковь в Коломенском

Москва28 июл Вести.О завершении реставрации и открытии церкви Вознесения Господня в Коломенском сообщил в своем МАХ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Открыли после реставрации церковь Вознесения Господня в Коломенском — один из первых каменных шатровых храмов на Руси говорится в сообщении

Реставрация длилась два с половиной года. За это время специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра. При этом исторический облик уникального памятника был сохранен.

Церковь Вознесения Господня — известный памятник русского зодчества, построенный в 1532 году и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По информации мэра Москвы в церкви будут проводится богослужения в дни великих православных праздников. Храм также продолжит работу в качестве музея. Для посетителей открыто не только богослужебное пространство, но и подклет (нижний этаж) храма с постоянной экспозицией об истории церкви и обретении Державной иконы Божией Матери.

Храмовое пространство будет доступно только в теплое время года. Сейчас там разместилась выставка, посвященная истории иконостасов и празднику Вознесения.