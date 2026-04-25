Москва25 апр Вести.Главархив Москвы завершил уникальную реставрацию печатного издания XIX века - Общей минеи - из фондов Севастопольского архива. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Севастопольский экземпляр книги был отпечатан в типографии Свято-Успенской Почаевской лавры и восходит к прототипу 1644–1645 годов. Книга поступила в столичный Главархив в ветхом состоянии, у нее был сильно поврежден переплет.

Специалисты устранили желтизну страниц, укрепили края тряпичной основы, удалили остатки клея, восковые и жировые пятна.

При реставрации сохранено оригинальное кожаное покрытие с тиснением, вручную восстановлены латунные замки.

Благодаря московским архивистам этот и многие другие артефакты духовного наследия будут сохранены для будущего поколения и переданы потомкам отметил Сергей Собянин

Реставрация заняла около шести месяцев. В ближайшее время книга вернется в собрание Севастопольского архива.