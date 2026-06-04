Москва4 июн Вести.На Ленинградском вокзале в Москве, открывшемся после реконструкции, в два раза увеличилось количество зон для пассажиров. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра напомнил, что два года назад глава города Сергей Собянин и руководитель РЖД Олег Белозеров подписали соглашение, согласно которому Ленинградский вокзал перешел в аренду Московского метрополитена.

Коллегами-строителями была проведена огромная работа за два года… Если брать историческую часть, понятное дело, она была полностью отремонтирована специалистами, которые имеют специальную лицензию, потому что это еще и объект культурного наследия. А та новая часть, могу сказать, она фактически заново была перестроена. Из важного: количество зон для пассажиров увеличилось в два раза – до 16 тысяч [квадратных метров] … Количество туалетов увеличилось почти в три раза. Увеличились камеры хранения… Мы создали там с "Союзмультфильмом" специальную зону для маленьких пассажиров, где можно с родителями или без отдать ребенка на некоторое время сообщил Ликсутов

Он также отметил, что стоимость продукции в кафе на Ленинградском вокзале строго отслеживается, чтобы не допустить завышения цен.

Ленинградский вокзал в Москве открылся после масштабного обновления 22 мая. В торжественной церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.