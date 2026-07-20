Более 780 цифровых камер хранения работают на Ленинградском вокзале в Москве

На Ленинградском вокзале Москвы стали доступны сервисы после реконструкции Более 780 цифровых камер хранения работают на Ленинградском вокзале в Москве

Москва20 июл Вести.Более 780 цифровых камер хранения работают на обновленном Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Пассажирам доступны ячейки четырех размеров: малая, стандартная, средняя и большая. Оформить доступ к ним можно за несколько минут двумя способами: на экране терминала или с помощью QR-кода на ячейке.

Современные сервисы делают ожидание поезда и путешествие еще приятнее отметили в пресс-службе Департаменте транспорта Москвы в МАХ

В ведомстве уточнили, что срок хранения багажа в камере хранения не ограничен: от нескольких часов до нескольких дней.