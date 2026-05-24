Москва24 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Ваше предстоятельское служение наполнено неустанной заботой об укреплении православной веры. Ваши труды играют огромную роль в деле утверждения непреходящих христианских ценностей, а мудрое архипастырское слово несет верующим любовь и добро, придает силы и стойкость, помогает найти ответы на сложные вопросы