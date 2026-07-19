В доме купца Виноградова после реставрации сделали окна с арочными фрамугами В доме купца Виноградова восстановили окна по историческим образцам

Москва19 июл Вести.В ходе реставрации дома купца Виноградова восстановили окна с арочными фрамугами по историческим образцам. Об этом ИС "Вести" рассказала архитектор-реставратор Вероника Карнушина.

По ее словам, при первоначальном осмотре объекта все окна на первом этаже были современные и прямоугольной формы.

Когда мы пришли на объект, у нас все окна были современные, пластиковые по первому этажу, и сами окна были прямоугольной формы. Сейчас то, что мы видим, форму уже не прямоугольную, а с арочным верхом фрамуги, это у нас по фотографиям и по историческому образцу обсадной коробки были воссозданы наши окошки отметила Карнушина

Архитектор добавила, что в процессе реставрации при снятии обшивки был обнаружен исторический сруб, который не тесаный, а выполнен из кругляка. В этом срубе найдены следы дверного приема шириной около 2,5 метров и врубки, оставшиеся от исторического кольца.

Реставрации объекта еще продолжаются.