Беглов сообщил о восстановлении пострадавшего при пожаре в Петербурге Дома Ропса Беглов: пострадавший при пожаре Дом Ропса в Петербурге восстановят

Москва7 июл Вести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил доработать проектную документацию, необходимую для восстановления пострадавшего при пожаре Дома Ропса в Петроградском районе. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Накануне деревянный дом серьезно пострадал при пожаре.

Основанием для проектировки будет служить ранее разработанный проект реставрации объекта, созданный в рамках концепции Межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе. Еще до пожара специалисты провели лазерное сканирование Дома Ропса и создали его 3Д-модель.

По поручению нашего Президента мы реализуем знаковый для морской столицы России проект – студенческий яхт-клуб на Петровском острове. Взяли на себя обязательство сохранить объект культурного наследия регионального значения приводятся слова Беглова

Планируется разместить там музей яхтенного спорта.

Первичные оценки показали, что несмотря на пожар сохранились конструкции фундамента.

Дом Ропса является объектом культурного наследия регионального значения. Деревянный двухэтажный дом с трехэтажной башенкой был построен в 1900 году для купца Эрнеста Ропса, отец которого в середине XIX века открыл при Петербургском порту контору по продаже пеньки, керосина, бумаги и тканей, а также завод по производству смазочных масел.

У Эрнеста Ропса был на Петровском острове нефтеперегонный завод.