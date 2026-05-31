Вернувшийся из Чехии митрополит Иларион планирует жить в Москве

Москва31 мая Вести.Митрополит Иларион (Алфеев) после возвращения в Россию из Чехии планирует жить в Москве, где у него есть жилье, пишет РИА Новости.

Место проживания – у меня есть жилье в Москве рассказал он агентству

Место его служения будет определено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

24 мая автомобиль, в котором находился митрополит, остановили после выезда от православного храма в Карловых Варах. Во время досмотра в багажнике полиция нашла четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета".

После этого священнослужителя задержали. На допросе, который длился шесть часов, митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению и заявил о провокации в отношении его персоны.

26 мая иерарха отпустили на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. 30 мая он вернулся в Россию.