Москва31 маяВести.Митрополит Иларион (Алфеев) после возвращения в Россию из Чехии планирует жить в Москве, где у него есть жилье, пишет РИА Новости.
Место проживания – у меня есть жилье в Москверассказал он агентству
Место его служения будет определено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
24 мая автомобиль, в котором находился митрополит, остановили после выезда от православного храма в Карловых Варах. Во время досмотра в багажнике полиция нашла четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета".
После этого священнослужителя задержали. На допросе, который длился шесть часов, митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению и заявил о провокации в отношении его персоны.
26 мая иерарха отпустили на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. 30 мая он вернулся в Россию.