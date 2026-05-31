Митрополит Иларион, задержанный в Чехии, сослужил с патриархом на Троицу Митрополит Иларион сослужил патриарху Кириллу в Троице-Сергиевой лавре на Троицу

Москва31 мая Вести.Освобожденный в Чехии митрополит Иларион (Алфеев) вернулся в Россию и сослужил на праздник Святой Троицы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщает пресс-служба Московской патриархии.

24 мая автомобиль, в котором находились митрополит и его оператор, остановили после выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах без ясных причин. Сообщалось, что во время досмотра в багажнике автомобиля полиция нашла четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета".

После этого священнослужителя задержали и поместили в изолятор по подозрению в хранении наркотиков. На допросе, который длился непрерывно шесть часов, митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению и заявил о провокации в отношении его персоны.

Во вторник, 26 мая, иерарха отпустили на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. 30 мая он вернулся в Россию.

Защита митрополита Илариона настаивает на тщательной проверке всех обстоятельств инцидента.