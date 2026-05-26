Москва26 мая Вести.Митрополит Иларион, ранее задержанный в Чехии, освобожден из-под стражи без предъявления каких-либо обвинений. Информация об этом размещена в его Telegram-канале.

Митрополит Иларион и оператор освобождены без предъявления обвинений говорится в сообщении

Уточняется, что митрополита и оператора отпустили без дополнительных процессуальных ограничений. В отношении них не применялись меры в виде залога, подписки о невыезде или запрета на выезд из страны.

25 мая стало известно о задержании митрополита Илариона в Чехии, поскольку полицией в его авто якобы было найдено "вещество белого цвета". Митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению, посчитав свое задержание провокацией.

26 мая в МИД России был вызван временно поверенный в делах Чехии, где ему объявили решительный протест по поводу данного инцидента.