Москва26 мая Вести.Временный поверенный в делах Чехии в России покинул здание Министерства иностранных дел РФ спустя 10 минут визита. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат был вызван в МИД в связи с задержанием в Карловых Варах митрополита РПЦ Илариона (Алфеева). Он провел внутри около 10 минут и вышел без комментариев для журналистов.

Ранее сообщалось, что в Чехии задержали митрополита Илариона после того, как в его автомобиле якобы нашли наркотики. Утверждалось, что в ходе досмотра в багажнике были обнаружены четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". При этом, как позже уточнили в МИД РФ, обыск проводился без видеосъемки, фотофиксации и понятых, а в крови священника наркотиков не обнаружено.

Россия потребовала немедленно освободить митрополита. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения провокацией с целью очернить как самого священника, так и православие в целом.