Москва25 мая Вести.Задержание митрополита Илариона в Чехии — грубая провокация. Такое заявление сделал заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Выжанов в беседе с ТАСС.

Все выглядит как грубая провокация. Причем поражает ее примитивный, топорный уровень. Похоже на классическую подставу: общеизвестно, что подбрасывание наркотиков является излюбленным способом недобросовестных правоохранителей во всем мире прокомментировал Выжанов

По его словам, противостоящие России силы прибегают к низкопробным методам, что говорит об их слабости.

Митрополита Русской православной церкви задержали в Чехии 25 мая. При досмотре в его автомобиле якобы нашли наркотики. Его допрос продолжался более шести часов без перерыва. В МИД РФ уже назвали это расследование сфабрикованным и потребовали немедленно освободить священнослужителя.

В Telegram-канале митрополита отмечается, что в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы с требованием покинуть место своего служения в Карловых Варах.