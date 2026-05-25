Москва25 мая Вести.Министерство иностранных дел России в ближайшее время вызовет руководителя чешской дипмиссии в Москве в связи с задержанием в Чехии митрополита Илариона (Алфеева). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ближайшее время в МИД России будет вызван руководитель чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД

25 мая стало известно о задержании митрополита Илариона в Чехии. Ряд Telegram-каналов сообщил, что в его авто якобы было найдено "вещество белого цвета". Сам митрополит Иларион категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает свое задержание провокацией. Власти Чехии предоставили российской стороне консульский доступ к иерарху.

Митрополит Иларион был главой Будапештско-Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Два года назад был освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.