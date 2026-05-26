РФ требует от Чехии освободить митрополита Илариона и прекратить гонения на РПЦ МИД РФ потребовал от Чехии немедленно отпустить митрополита Илариона

Москва26 мая Вести.Россия потребовала от Чехии в срочном порядке освободить задержанного митрополита Илариона (Алфеева) и прекратить преследование представителей Русской православной церкви (РПЦ) в стране. С таким заявлением выступил МИД РФ.

Поводом послужило задержание митрополита Илариона местными властями в Карловых Варах, где ему определили местом служения храм апостолов Петра и Павла. Российская сторона настоятельно требует безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии говорится в сообщении МИД

Во вторник временного поверенного в делах Чехии вызвали в российское министерство, где ему объявили решительный протест. Ранее сообщалось, что он пробыл в здании 10 минут и не прокомментировал ситуацию журналистам.