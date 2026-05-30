Митрополит Иларион вернулся в Россию после задержания в Чехии

Москва30 мая Вести.Митрополит Иларион, ранее задержанный в Чехии, вернулся в Россию. Информация об этом размещена в его Telegram-канале.

Он был освобожден из-под стражи без предъявления каких-либо обвинений.

Митрополит Иларион прибыл в Россию

О задержании митрополита Илариона в Чехии стало известно 25 мая, поскольку полиция якобы нашла в его автомобиле "вещество белого цвета". Митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению и заявил о провокации в отношении его персоны.

Защита Илариона намерена добиться полной проверки всех обстоятельств инцидента.