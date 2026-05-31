Митрополит Иларион: наркотики были подброшены в мой автомобиль

Москва31 мая Вести.Митрополит Иларион (Алфеев) в разговоре с РИА Новости заявил, что при задержании в Чехии наркотики были подброшены в его автомобиль.

Он выразил надежду, что заказчики и исполнители провокации будут найдены и понесут ответственность.

24 мая автомобиль, в котором находился митрополит, остановили после выезда от православного храма в Карловых Варах. Во время досмотра в багажнике полиция нашла четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета".

После этого священнослужителя задержали и поместили в изолятор. На допросе, который длился шесть часов, митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению и заявил о провокации в отношении его персоны.

26 мая иерарха отпустили на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. 30 мая он вернулся в Россию.