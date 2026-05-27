Митрополит Иларион уверен, что на подброшенных пакетах не найдут его отпечатков Митрополит Иларион уверен, что отпечатков его пальцев на найденных пакетах нет

Москва27 мая Вести.Митрополит Иларион, которого в Чехии подозревают в хранении наркотиков, уверен, что в найденных в машине пакетах не найдут его отпечатков пальцев.

Митрополит Иларион 24 мая был задержан в Карловых Варах за то, что в его машине якобы нашли наркотики. Спустя два дня его освободили без предъявления обвинений, следствие продолжается. Как отмечали в МИД РФ, обыск проходил без понятых, без фото- и видеофиксации, тест митрополита на наркотики показал отрицательный результат.

Как рассказал священник, правоохранителям предстоит выяснить, что за вещества находятся в пакетах и чьи отпечатки пальцев на них. Он надеется, что следствие выяснит, кто подбросил в машину наркотики.

Я одно могу заявить - что ни моих отпечатков пальцев там не будет, ни нашего видеооператора. Мы никакого отношения не имеем к этим пакетикам и к этой баночке указал митрополит Иларион в своем Telegram-канале

По его словам, все началось с анонимного письма о наркотиках в машине митрополита. Священник в связи с этим сообщил о позиции своего адвоката, что подобная анонимка могла исходить именно от того, кто подбросил предметы в машину.

Подсунуть человеку в карман, или в сумку, или в чемодан, или в машину, или в квартиру вот такие вещества, а потом позвонить и сказать, где они лежат, — это, в общем-то, ничего не стоит написал митрополит

Защита митрополита Илариона настаивает на тщательной проверке инцидента