Митрополит Иларион рассказал об обвинениях в шпионаже в Чехии Митрополит Иларион заявил, что в Чехии его называли тайным агентом РФ

Москва2 июн Вести.Митрополит Иларион (Алфеев), который недавно вернулся в Москву после инцидента в Карловых Варах, сообщил, что в чешских средствах массовой информации его представляли как тайного агента России.

Как передает ТАСС, по словам священнослужителя, чешские медиа утверждали, что подворье русской церкви в Чехии якобы использовалось в качестве прикрытия для деятельности российских спецслужб

Он также упомянул, что в публикациях демонстрировались совместные фотографии с президентом, а его самого называли тайным агентом России, заявляя, что он представляет интересы не церкви, а РФ.

Митрополит Иларион уточнил, что подобные материалы активно распространялись в чешских СМИ на протяжении всего года. Особенной интенсивности эта кампания достигла осенью 2025 года, незадолго до отставки предыдущего правительства Чехии.

24 мая автомобиль, в котором находился митрополит, остановили после выезда от православного храма в Карловых Варах. Во время досмотра в багажнике полиция нашла четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета".

После этого священнослужителя задержали и поместили в изолятор. На допросе, который длился шесть часов, митрополит категорически отверг причастность к возможному преступлению и заявил о провокации в отношении его персоны.

26 мая иерарха отпустили на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. 30 мая он вернулся в Россию.

31 мая священнослужитель сообщил, что после возвращения в Россию из Чехии планирует жить в Москве.