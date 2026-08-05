Собянин: Гребной канал в Крылатском станет удобнее для спорта и отдыха Спорткомплекс на территории Гребного канала "Москва" в Крылатском реконструируют

Москва5 авг Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале реконструкции спорткомплекса на территории Гребного канала "Москва" в Крылатском, построенного в 1970-х годах.

Планируется, что в здании, состоящем из четырех строений, появятся универсальные спортзалы с игровыми полями для тренировок и соревнований в разных видах спорта, раздевалки, новые тренажеры-бассейны для различных видов гребли, а также гостиница для спортсменов, тренеров, судей и персонала.

Кроме того, будет благоустроена территория около "Баскет Холла Москва". В ближайшее время начнется капитальный ремонт административного здания и корпуса эллингов.

После обновления Гребной канал станет одним из лучших мест в Москве для спорта и отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья написал Собянин в мессенджере MAX

Он отметил, что это очередной этап проекта развития Гребного канала, который принимал соревнования разного уровня, в том числе московскую Олимпиаду-80.