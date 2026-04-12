Москва12 апр Вести.К празднику Светлой Пасхи в Москве строители завершили установку отреставрированных декоративных элементов крестов у главного купола, а также четырех звонниц храма Христа Спасителя. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в MAX.

В общей сложности было демонтировано порядка 500 разнообразных накладных декоративных элементов из литой бронзы говорится в сообщении

Каждый элемент в среднем весит 20 кг, элементы главного креста - до 50 кг. При помощи усиленных лесов с клиновым соединением их поднимали к крестам.

Покрытие у главного купола специалисты не стали разбирать полностью, чтобы осадки не повредили расписанный фресками свод храма. Фрагменты снимали небольшими участками, а затем во временной мастерской у стилобата храма мастера изготавливали соответствующий элемент на замену.

Ремонтно-реставрационные работы в храме Христа Спасителя ведутся с 2023 года. Уже приведен в порядок фасад, воссозданы купола и кресты. Выполнены работы в надвратной колокольне, известной как Преображенская церковь.