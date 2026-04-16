Москва16 апр Вести.Купола храма Христа Спасителя отремонтированы с применением материала, которым покрывают сопла ракетных двигателей. Об этом рассказал информационной службе "Вести" руководитель строительства на объекте реконструкции куполов Храма Христа Спасителя Павел Кузнецов.

Он отметил, что теперь купола прослужат по меньшей мере полвека.

Нержавеющая сталь, покрытая нитридом титана, надежное покрытие, которое должно простоять более 50 лет отметил Кузнецов



По его словам, на пять крестов Храма Христа Спасителя ушло около 1,5 килограмма сусального золота.

Прежде чем открыть кресты, для начала мы до них добрались. Мы их разобрали, руками спустили, отвезли в наши мастерские, золочение крестов выполнялось сусальным золотом. ...Ушло порядка полутора килограммов сусального золота на пять крестов Храма Христа Спасителя сказал он

К празднику Светлой Пасхи в Москве строители завершили установку отреставрированных декоративных элементов крестов у главного купола, а также четырех звонниц храма Христа Спасителя.