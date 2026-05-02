Высотку МИД РФ отремонтируют и с фасада, и со стороны Денежного переулка

В МИД РФ рассказали о ремонте главного корпуса Высотку МИД РФ отремонтируют и с фасада, и со стороны Денежного переулка

Москва2 мая Вести.Ремонтные работы на фасадах исторического здания МИД РФ в 2026 году планируют провести и со стороны Садового кольца, и по Денежному переулку, сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство.

В текущем году также планируется начать работы по фасадам зоны "Б" (центральная 26-этажная часть здания - ред.) со стороны Денежного переулка отметили в ведомстве

Там также уточнили, что до конца года запланирована реставрация фасадов в левой пристройке, устройство временной системы кондиционирования в центральном здании, а также замена оконных блоков в главном и левом корпусе министерства.

Здание министерства иностранных дел России - одна из семи построенных "сталинских высоток" - возведено в 1948-1953 годах.