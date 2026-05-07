Baza: врачи на Камчатке заразили младенца ВИЧ, возбуждено дело На Камчатке возбудили дело о халатности после заражения младенца ВИЧ

Москва7 мая Вести.Врачи Камчатской краевой детской больницы заразили младенца ВИЧ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в июле 2020 года, когда в одной палате лежали два младенца. У одного из них был подтвержден ВИЧ-статус, второй был здоров. Согласно информации источника, врачи использовали один и тот же шприц для них.

Сотрудники медицинского учреждения умолчали об этом. В результате о болезни ребенка стало известно спустя несколько лет, когда та уже прогрессировала. Об этом стало известно случайно, при подготовке ребенка к операции и сдачи перед ней анализов.

Лечение начали к декабрю 2024 года, но к этому времени болезнь была уже на предпоследней стадии. Это привело к тяжелым осложнениям и поражению иммунной системы.

Возбуждено дело по статье о халатности. Родители намерены потребовать от больницы компенсацию вреда и расходов на лечение ребенка.