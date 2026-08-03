Москва3 авгВести.В больнице города Азов Ростовской области 11-летняя девочка, предположительно, заразилась гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по региону.
Уточняется, что в учреждении ребенка лечили от кишечной инфекции. После произошедшего возбудили уголовное дело.
ТО Росздравнадзора по Ростовской области выясняет обстоятельства инцидента в связи с сообщениями о заражении. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
В связи с публикациями в СМИ о заражении несовершеннолетней девочки… территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выясняет обстоятельства произошедшего инцидентаговорится в сообщении
Подробностей Росздравнадзор не дает.