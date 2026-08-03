МВД возбудило дело о заражении школьницы ВИЧ и гепатитом С в Азове В Ростовской области расследуют заражение ребенка ВИЧ и гепатитом С

Москва3 авг Вести.В Ростовской области правоохранительные и надзорные органы устанавливают обстоятельства заражения несовершеннолетней девочки ВИЧ-инфекцией и гепатитом С. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что школьница могла быть инфицирована во время лечения от кишечной инфекции в Азовской городской больнице.

Главный врач медучреждения Вадим Бридковский в беседе с РИА Новости подтвердил проведение следственных действий и проверок со стороны Минздрава региона, Росздравнадзора и прокуратуры. Он отметил, что больница активно сотрудничает со следствием, и добавил, что до выявления инфекции ребенок проходил процедуры и в других медицинских организациях.

По факту произошедшего следственным отделом МВД "Азовский" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.