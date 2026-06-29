Москва29 июнВести.В детском оздоровительном лагере "Волна" села Паратунка Камчатского края один из детей подвергся физическому насилию со стороны сверстников. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, сообщает СК по региону.
Об этом стало известно после обращения матери ребенка в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере "Волна"написано в публикации ведомства
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего, сбор, а также процессуальное закрепление доказательной базы.