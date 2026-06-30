Уголовное дело о травле ребенка в детском лагере возбуждено на Камчатке

На Камчатке возбуждено дело о травле ребенка в детском лагере "Волна" Уголовное дело о травле ребенка в детском лагере возбуждено на Камчатке

Москва30 июн Вести.Следственные органы СКР по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту избиения и травли 13-летнего мальчика в детском оздоровительном лагере "Волна". Об этом сообщили во вторник в региональном управлении Следственного комитета.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере"). Инцидент произошел в июне 2026 года. По данным следствия, ребенок стал жертвой физического насилия и других противоправных действий со стороны сверстников. О случившемся стало известно после заявления матери в полицию.

Следователи полагают, что травля и избиение стали возможны из-за ненадлежащей работы руководства и сотрудников лагеря. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю камчатского управления ведомства Владимиру Кулакову представить доклад о ходе расследования.