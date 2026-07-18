СК проверяет детский лагерь на Камчатке после травмирования подростка в драке

СК начал проверку детского лагеря на Камчатке, где подрались двое подростков СК проверяет детский лагерь на Камчатке после травмирования подростка в драке

Москва18 июл Вести.Доследственная проверка организована следственными органами по факту ненадлежащего оказания услуг в детском оздоровительном лагере "Металлист" на Камчатке, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

Предварительно установлено, что 11 июля 2026 года между двумя прибывшими на оздоровительный отдых подростками произошел конфликт, в результате которого был травмирован 12-летний мальчик отметили в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Действиям участников инцидента будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.