Предварительно, 13 человек пострадали после нападения мужчины в лагере в Тыве

Предварительно, 13 человек пострадали от нападения мужчины в лагере в Тыве Предварительно, 13 человек пострадали после нападения мужчины в лагере в Тыве

Москва21 июн Вести.Предварительно, 13 человек пострадали от нападения неизвестного мужчины в детском лагере "Орленок" в Тыве. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов в беседе с агентством ТАСС.

В корпусе было около 30 человек. Пострадали, предварительно, тринадцать приводятся слова собеседника

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.

Ночью 21 июня неизвестный мужчина 2001 г.р., по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения, проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай. Неадекват причинил телесные повреждения несовершеннолетним и повредил мебель. Сотрудникам лагеря удалось задержать мужчину и передать его правоохранителям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.