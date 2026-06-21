Москва21 июнВести.Предварительно, 13 человек пострадали от нападения неизвестного мужчины в детском лагере "Орленок" в Тыве. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов в беседе с агентством ТАСС.
В корпусе было около 30 человек. Пострадали, предварительно, тринадцатьприводятся слова собеседника
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Ночью 21 июня неизвестный мужчина 2001 г.р., по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения, проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай. Неадекват причинил телесные повреждения несовершеннолетним и повредил мебель. Сотрудникам лагеря удалось задержать мужчину и передать его правоохранителям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.