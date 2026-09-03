Житель Забайкалья лишился своего автомобиля за езду в нетрезвом состоянии За повторную езду в нетрезвом виде водитель из Забайкалья лишился автомобиля

Москва3 сен Вести.Житель поселка Карымское Забайкальского края за повторное вождение в нетрезвом состоянии лишился своего автомобиля и получил 300 часов обязательных работ, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Мужчина отправился на своем автомобиле в соседнее село. Сотрудники ДПС, остановившие для проверки водителя, зафиксировали у него 1,8 промилле алкоголя в крови, что в пять раз превысило норму. Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением управлять транспортными средствами на 2 года.

Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства говорится в сообщении

Приговор вступил в законную силу.