Москва3 сенВести.Житель поселка Карымское Забайкальского края за повторное вождение в нетрезвом состоянии лишился своего автомобиля и получил 300 часов обязательных работ, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.
Мужчина отправился на своем автомобиле в соседнее село. Сотрудники ДПС, остановившие для проверки водителя, зафиксировали у него 1,8 промилле алкоголя в крови, что в пять раз превысило норму. Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением управлять транспортными средствами на 2 года.
Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государстваговорится в сообщении
Приговор вступил в законную силу.