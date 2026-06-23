В Бурятии похищены выделенные на ликвидацию несанкционированной свалки средства В Бурятии пресекли деятельность ОПГ, похитившей выделенные на экопроект средства

Москва23 июн Вести.В суд Бурятии направлено уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, они обвиняются в мошенничестве, получении взятки и легализации преступных денежных средств, сообщается в MAX-канале МВД республики.

Установлено, что в 2022 году нацпарк "Тункинский" получил субсидию 320 млн рублей из Минэкологии РФ на ликвидацию несанкционированной свалки. Проверка показала, что 171,4 млн рублей похитили путем завышения стоимости фактически выполненных работ. Установлено получение групповой взятки 1,350 млн рублей от коммерческой организации за незаконные действия. Для сокрытия преступного происхождения средств один из фигурантов организовал их легализацию на общую сумму 12 097 000,46 рублей. За беспрепятственную приемку работ директор нацпарка, его заместитель и организатор группы получили взятки 2,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Еще трое участников ОПГ заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет.