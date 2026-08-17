В Бурятии задержан "черный лесоруб", который спилил лес на 14,5 млн рублей В Бурятии мужчина незаконно спилил 227 деревьев различных пород

Москва17 авг Вести.В Бурятии задержан "черный лесоруб", который спилил лес на 14,5 млн рублей, но смог продать его всего лишь за 200 тысяч рублей. Об этом сообщила полиция республики. Житель села Усть-Баргузин несколько месяцев незаконно вырубал деревья на территориях трех лесопарков.

Злоумышленник в период с мая по июнь текущего года без разрешительных документов спилил 227 деревьев различных пород: сосны, лиственницы, осины и березы. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 14,5 миллиона рублей отметила пресс-служба полиции Бурятии в мессенджере МАХ

Во время обысков сотрудники полиции изъяли у дровосека бензопилу, гусеничный трактор и часть заготовленных лесоматериалов.

Задержанный признался, что вывозил срубленную древесину и складывал ее в лесу для дальнейшей транспортировки в пункт приема-отгрузки. Однако при попытке сдать бревна у него запросили документы на груз. Подозреваемый, пообещав привезти бумаги позже, так этого и не сделал. Тогда владелец пилорамы отказался принимать древесину.

Чтобы хоть как-то реализовать добычу, "черный лесоруб" распилил ее на дрова и продал местным жителям. От продажи он выручил более 200 тысяч рублей.