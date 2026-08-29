В Бурятии будут судить мужчину, по вине которого сгорело 2,2 кубометра леса

В Бурятии будут судить жителя Иркутской области, устроившего лесной пожар В Бурятии будут судить мужчину, по вине которого сгорело 2,2 кубометра леса

Москва29 авг Вести.В Бурятии будут судить жителя Иркутской области, по вине которого сгорело 2,2 кубометра леса. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Прокуратура Муйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений) говорится в сообщении ведомства

По версии следствия, 19 мая 2026 года, находясь в 17 километрах от поселка Таксимо, во время уборки порубочных остатков , фигурант развел костер. Искры попали в сухую траву, оттуда огонь перекинулся на деревья.