Москва29 авгВести.В Бурятии будут судить жителя Иркутской области, по вине которого сгорело 2,2 кубометра леса. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Прокуратура Муйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений)говорится в сообщении ведомства
По версии следствия, 19 мая 2026 года, находясь в 17 километрах от поселка Таксимо, во время уборки порубочных остатков , фигурант развел костер. Искры попали в сухую траву, оттуда огонь перекинулся на деревья.