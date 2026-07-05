В Бурятии будут судить виновного в гибели родителей психически больного сына

В Бурятии завершено расследование дела о причинении смерти по неосторожности В Бурятии будут судить виновного в гибели родителей психически больного сына

Москва5 июл Вести.В Кижингинском районе завершено производство по уголовному делу в отношении 25-летнего психически больного местного жителя, по вине которого погибли в результате пожара его родители, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Бурятии.

По данным следствия, страдающий хроническим психическим расстройством личности мужчина проживал с родителями в селе Кижинга. 13 марта 2026 года вечером он уронил непотушенную сигарету в вещи, вызвав воспламенение. В момент пожара в доме спали его нетрезвые родители. Их тела обнаружили пожарные во время тушения огня.

Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении в отношении больного мужчины принудительных мер медицинского характера направлено в суд отмечается в сообщении

При проведении судебно-психиатрической экспертизы врачи пришли к выводу, что мужчина во время совершения деяния находился в состоянии невменяемости, страдает психическим заболеванием, поэтому нуждается в принудительном лечении.