В Иркутской области тушат четыре труднодоступных лесных пожара

Четыре лесных пожара ликвидируют в Иркутской области В Иркутской области тушат четыре труднодоступных лесных пожара

Москва14 авг Вести.Пожарные ликвидируют четыре лесных пожара общей площадью 7,2 тысячи гектаров в труднодоступной местности Иркутской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отметается, что причиной возгораний стали сухие грозы.

Накануне на тушении было задействовано 48 специалистов лесопожарных формирований. Тушение ведется вручную из-за невозможности доставить технику в труднодоступную местность говорится в сообщении

За последние сутки в регионе был ликвидирован лесной пожар на площади 105 гектаров в Катангском районе. Он действовал с августа в 100 километрах от села Наканно, уточнили в правительстве.