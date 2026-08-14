Москва14 авгВести.Пожарные ликвидируют четыре лесных пожара общей площадью 7,2 тысячи гектаров в труднодоступной местности Иркутской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Отметается, что причиной возгораний стали сухие грозы.
Накануне на тушении было задействовано 48 специалистов лесопожарных формирований. Тушение ведется вручную из-за невозможности доставить технику в труднодоступную местностьговорится в сообщении
За последние сутки в регионе был ликвидирован лесной пожар на площади 105 гектаров в Катангском районе. Он действовал с августа в 100 километрах от села Наканно, уточнили в правительстве.