В Красноярском крае площадь за сутки ликвидировали 9 лесных пожаров Спасатели за сутки ликвидировали 9 лесных пожаров в Красноярском крае

Москва13 авг Вести.За сутки в Красноярском крае были ликвидированы девять очагов лесных пожаров на общей площади 19,9 тысяч гектаров. Об этом сообщили в лесопожарном центре региона.

Отмечается, что на севере края фиксируется устойчивое сокращение новых очагов возгораний. 12 августа возникли всего четыре термоточки, что на 56 меньше, чем неделю назад.

Количество действующих лесных пожаров в регионе снизилось до 36 – на 9 меньше, чем днем ранее. Все возгорания находятся в удалённой труднодоступной местности Енисейского и Эвенкийского округов. Угрозы населённым пунктам нет. За минувшие сутки ликвидированы 9 очагов на площади 19,9 тыс. га следует из сообщения

Для оценки ситуации используются данные авиационного мониторинга, космосъемки и беспилотников. Это позволяет круглосуточно отслеживать обстановку и корректировать меры с учетом прогноза погоды и грозовой активности.

Вместе с тем тушение пожаров осложняют сложный рельеф, лесные завалы и участки леса, поврежденные сибирским шелкопрядом.

В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах – посещение лесов ограничено, разведение костров и сжигание мусора запрещены.